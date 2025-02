Brussel keurt betaalverzoek Nederland voor coronamiljarden goed

BRUSSEL (ANP) - Nederland kan hoogstwaarschijnlijk een betaling van 1,2 miljard euro tegemoetzien uit het Europese coronaherstelfonds. De Europese Commissie heeft een positief oordeel geveld over een tweede betaalverzoek dat het kabinet in december indiende. Het laatste woord is nog aan de lidstaten, maar dat is doorgaans een formaliteit.

De EU zette na de coronapandemie een fonds op om landen te helpen de economische schok te boven te komen. Net als alle lidstaten heeft Nederland een zogenoemd Herstel- en Veerkrachtplan ingediend waarmee het aanspraak kan maken op in totaal 5,4 miljard euro. In dat plan staat beschreven waar dat geld aan wordt besteed en welke hervormingen daartegenover staan om de economie en samenleving te versterken en verduurzamen.

Om dit betaalverzoek te laten slagen, moest het kabinet onder meer snoeien in procedures voor de bouw van woningen en belastingontwijking door bedrijven aanpakken. Het geld wordt onder meer besteed aan uitbreiding van de ic-capaciteit in ziekenhuizen, aan scholing voor werklozen die moeilijk aan de slag komen en aan compensatie voor varkenshouderijen die gestopt zijn.