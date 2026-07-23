Chocolademaker Lindt aangeklaagd in VS om kinderarbeid in Afrika

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het Zwitserse bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen om kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust te bestrijden. Lindt, dat ook in Nederland chocoladeproducten verkoopt, haalt zijn cacao uit deze twee landen.

"Lindt heeft het publiek beloofd dat het werkt aan het uitbannen van deze misbruikpraktijk in zijn toeleveringsketen en over te stappen op verantwoord en duurzaam ingekochte cacao", staat in de aanklacht van International Rights Advocates. "Maar in werkelijkheid blijft Lindt profiteren van kinderarbeid en doet het weinig om dit te voorkomen." Dit betekent volgens het advocatenkantoor dat consumenten worden misleid.

Lindt heeft de beschuldigingen ontkend en ze "misplaatst" genoemd. Het bedrijf stelt dat het "protocollen voor leveranciers heeft en vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt".