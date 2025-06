Olieprijs flink hoger na aanval Israël op Iran, ook goud stijgt

De olieprijzen schoten vrijdag omhoog na de aanval van Israël op Iran in de nacht van donderdag op vrijdag. De "tientallen preventieve aanvallen" waren volgens het Israëlische leger gericht op "militaire en nucleaire doelen", omdat Irans nucleaire programma een "essentiële bedreiging vormt voor Israël".

De Israëlische aanval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten en voedt de angst voor een breder conflict in de regio, die goed is voor een derde van de wereldwijde productie van ruwe olie. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie noteerde vrijdagochtend 8,6 procent hoger op bijna 74 dollar. Een vat Brentolie, de olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, werd 8,3 procent duurder op 75,10 dollar.

Kort na de aanvallen stegen de olieprijzen met maar liefst 13 procent en kenden daarmee de grootste stijging sinds maart 2022, na de Russische invasie van Oekraïne. Goud, dat in onrustige tijden als een veilige belegging wordt gezien, werd ook duurder. De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg ruim 1 procent tot ongeveer 3447 dollar.