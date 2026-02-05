Politico: discussie over term 'Artikel 5-achtige' garanties Kyiv

HELSINKI (ANP) - Finland wil niet dat de VS toekomstige veiligheidsgaranties voor Oekraïne omschrijven als Artikel 5-achtig. Dat schrijft nieuwssite Politico op basis van diplomatieke communicatie.

De vrees zou zijn dat de Artikel 5-afspraak uit het NAVO-verdrag, waarin staat dat een aanval op één lidstaat wordt gezien als een aanval op alle bondgenoten, dan wordt ondermijnd. Met Oekraïne wordt gepraat over mogelijke veiligheidsgaranties en die zijn eerder omschreven als Artikel 5-achtig.

Het gebruik van de term zou niet alle bondgenoten zinnen. De Finse minister van Buitenlandse Zaken Elina Valtonen zou Amerikaanse politici hebben gewaarschuwd dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen NAVO-afspraken en toekomstige garanties voor Oekraïne.

Een voormalige NAVO-functionaris legt uit dat met het gebruik van de term ten onrechte betrokkenheid van de NAVO kan worden gesuggereerd. "Finland en veel andere NAVO-leden willen duidelijk maken dat Artikel 5 uniek is voor de NAVO."