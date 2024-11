Olieprijzen dalen na eerste uitslagen Amerikaanse verkiezingen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn woensdagochtend zo'n 2 procent gedaald na de eerste voorlopige resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die gunstig zijn voor Donald Trump. Ook bestaan er zorgen over het voornemen van oliekartel OPEC+ om de productieverlagingen te verlengen.

Brent-olie zakte naar 74 dollar per vat, terwijl de prijs voor een vat Amerikaanse olie rond de 71 dollar schommelde. De uitkomst van de race om het Witte Huis kan leiden tot aanzienlijke verschuivingen in het Amerikaanse buitenland-, energie- en klimaatbeleid. Als Trump zou winnen, kunnen de exportbeperkingen op Russische olie worden versoepeld, terwijl de sancties op Iraanse leveringen mogelijk worden aangescherpt.

De olieprijs werd de afgelopen weken heen en weer geslingerd door de spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran zijn retoriek tegen Israël opvoerde. Daarnaast stelden de OPEC-landen een plan om te beginnen met het weer opvoeren van de productie voor de tweede keer uit. Sommige handelaren hebben zich ingedekt tegen een olieprijs van 100 dollar per vat voor het geval de vijandelijkheden in het Midden-Oosten escaleren na de Amerikaanse verkiezingen.