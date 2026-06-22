ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olieprijzen dalen na vooruitgang in gesprekken tussen VS en Iran

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 7:42
anp220626055 1
SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandagochtend omlaag, na tekenen van vooruitgang in de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. De gesprekken leken eerst nog moeizaam van start te gaan, na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump richting Iran.
Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd bijna 2 procent goedkoper op 79,01 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 75,25 dollar per vat. Vorige week zakte olie ook al aanzienlijk in prijs, nadat een voorlopig vredesakkoord tussen de twee landen werd ondertekend.
In de nacht van zondag op maandag meldden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen zestig dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De onderhandelingen verliepen aanvankelijk stroef, na berichten dat de Iraanse delegatie de gesprekslocatie had verlaten vanwege het dreigement van Trump dat hij het land opnieuw wilde aanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

4ad443bc-0c68-4347-9267-8f47e8fec7f9

Onontdekte stedentrips in Europa: waarom tweede steden vaak leuker én goedkoper zijn

shutterstock_2175488823

Hier is je vakantie in 2026 ineens goedkoper – dankzij de wisselkoers

ANP-561230473

"Beleggen in SpaceX is net zo veilig als beleggen in Russische obligaties"

anp210626144 1

Iraanse media: Iran verlaat gesprekslocatie na dreigement Trump

anp210626101 1

Bloomberg: miljoenen vaten olie door zeestraat ondanks claim Iran

anp210626116 1

Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran om optreden Hezbollah

Loading