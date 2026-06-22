Ombudsman kritisch over optreden overheid bij herstel Groningen

DEN HAAG (ANP) - De overheid leert onvoldoende van de fouten die zijn gemaakt in de hersteloperatie in Groningen en Noord-Drenthe en blijft tekortschieten, vindt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij deed vier onderzoeken naar de manier waarop de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opereren en hoe ze omgaan met klachten. Sinds 2022 hebben meer dan vierhonderd Groningers bij de ombudsman geklaagd over die instanties.

Het IMG handelt aardbevingsschade af en de NCG voert de versterking van gebouwen uit. In totaal gaat het om ongeveer 28.000 adressen in het gebied die worden onderzocht op schade.

De ombudsman volgt de situatie van bewoners in het aardbevingsgebied sinds 2022. Hij ziet mensen worstelen met ingewikkelde regelingen en teleurgesteld raken omdat beloftes niet worden nagekomen. Ook merken ze dat klachten, signalen, fouten of problemen die ze ervaren niet goed worden opgepakt of opgelost. Van Zutphen hekelt dat problemen nog steeds niet goed worden onderkend en aangepakt. Het zijn geen incidenten, maar het is een terugkerend patroon, stelt hij.

Onzekerheid

Sommigen moeten langere tijd in een wisselwoning wonen zonder hun eigen spullen. Ze weten niet waar ze aan toe zijn, omdat ze vaak te weinig of erg laat informatie krijgen. Ook constateren bewoners gebreken in hun versterkte of nieuw gebouwde woning. Mensen verkeren dan ook jarenlang in onzekerheid over hun woning, hun financiële situatie en hun toekomst, schrijft Van Zutphen in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoe langer deze situatie duurt, hoe slechter de mensen eraan toe zijn. Zo werd afgelopen week nog duidelijk dat de veiligheidsbeoordelingen van zeker 8000 huizen mogelijk niet betrouwbaar zijn. Een klein deel daarvan moet opnieuw gebeuren, maar de manier waarop en of dit tot nieuwe vertraging leidt, is nog niet bekend. Eerder raakten 329 dossiers van bewoners bij het IMG tijdelijk uit beeld.

Herstel

De Kamer praat woensdag met minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) over het herstel van de schade en het menselijke leed in het noorden na de aardbevingen die volgden op tientallen jaren gaswinning. Om ook de sociale en economische ontwikkeling te stimuleren, heeft het Rijk via het programma Nij Begun miljarden euro's uitgetrokken voor de komende jaren. In 2023 is de gaswinning uit de grote velden stopgezet.

Omdat de overheid eindverantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie, roept Van Zutphen de Kamer op er goed op toe te zien dat de organisaties proactief en betrouwbaar handelen.