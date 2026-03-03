Olieprijzen fors omhoog door onrust in Midden-Oosten

SINGAPORE (ANP/AFP) - De olieprijzen zijn maandag met de grootste dagstijging in vier jaar omhooggeschoten na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Brent-olie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, steeg in de vroege Aziatische handel met 13 procent tot ruim 82 dollar per vat. Vrijdag sloot de prijs nog op 72,87 dollar.

De markt reageert vooral op de situatie rond de Straat van Hormuz, waardoor een vijfde van de wereldwijde olietoevoer stroomt. Scheepseigenaren en handelaren hebben het verkeer er vrijwillig stilgelegd. Iran beweert dat de straat open blijft, maar bevestigde tegelijk aanvallen op drie olietankers. De Amerikaanse president Donald Trump meldde dat de VS negen Iraanse marineschepen hebben vernietigd.

Hoe lang de prijsstijging aanhoudt, is onzeker. Sommige analisten waarschuwen voor verdere stijgingen, terwijl anderen verwachten dat het conflict binnen één à twee weken afneemt, als de VS besluiten te de-escaleren.