Ook gevechten tussen Afghanistan en Pakistan houden aan

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag meerdere explosies en schoten gehoord door journalisten van persbureau AFP. Ook klonk er afweergeschut. Volgens de Afghaanse minister van Defensie waren gevechten met Pakistaanse troepen nog steeds bezig.

Ook in de stad Jalalabad hoorde een journalist van AFP explosies en schoten. Inwoners van Torkham, dat op de grens tussen Afghanistan en Pakistan ligt, bevestigen tegen AFP dat de dagenlange gevechten voortduren.

Ruim een week geleden voerde Pakistan dodelijke luchtaanvallen uit op Afghanistan. Die actie volgde op een reeks zelfmoordaanslagen in Pakistan, opgeëist door militante groepen die door Afghanistan gesteund worden. Sindsdien vinden er gevechten plaats tussen de twee buurlanden, net als in oktober.