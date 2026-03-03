ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook gevechten tussen Afghanistan en Pakistan houden aan

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 03 maart 2026 om 6:47
bijgewerkt om dinsdag, 03 maart 2026 om 7:07
anp030326042 1
In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag meerdere explosies en schoten gehoord door journalisten van persbureau AFP. Ook klonk er afweergeschut. Volgens de Afghaanse minister van Defensie waren gevechten met Pakistaanse troepen nog steeds bezig.
Ook in de stad Jalalabad hoorde een journalist van AFP explosies en schoten. Inwoners van Torkham, dat op de grens tussen Afghanistan en Pakistan ligt, bevestigen tegen AFP dat de dagenlange gevechten voortduren.
Ruim een week geleden voerde Pakistan dodelijke luchtaanvallen uit op Afghanistan. Die actie volgde op een reeks zelfmoordaanslagen in Pakistan, opgeëist door militante groepen die door Afghanistan gesteund worden. Sindsdien vinden er gevechten plaats tussen de twee buurlanden, net als in oktober.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

Loading