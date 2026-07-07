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Olieprijzen hoger na aanval op tanker bij Straat van Hormuz

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 8:26
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen dinsdagochtend omhoog na de aanval op een tanker in de buurt van de Straat van Hormuz. De tanker werd voor de kust van Oman geraakt door een projectiel en vervoerde volgens persbureau Bloomberg vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar. Door de aanval brak brand uit aan boord.
De olieprijzen stegen meer dan 1 procent. Door de aanval zijn de zorgen over een veilige doorvaart van de Straat van Hormuz weer opgelaaid. Door de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran zou de belangrijke zeeroute juist weer volledig heropend moeten worden. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gedaald door die voorlopige deal.
De Europese gasprijs klom dinsdagochtend met 5 procent tot ruim 46 euro per megawattuur.
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