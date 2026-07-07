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Zuid-Koreaanse beurs hard onderuit, Samsung keldert na resultaten

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 7:49
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SEOUL (ANP) - De aandelenbeurs in Zuid-Korea ging dinsdag hard onderuit. Vooral de grote chipfabrikanten werden van de hand gedaan na de resultaten van Samsung, de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld.
Samsung boekte in het tweede kwartaal opnieuw recordresultaten, dankzij de explosief groeiende vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. Beleggers hadden de sterke resultaten echter al ingeprijsd en grepen de kwartaalcijfers aan om winst te nemen in het sterk gestegen aandeel.
De Kospi in Seoul noteerde dinsdagochtend ruim 6 procent lager. De aandelenkoers van Samsung, die dit jaar ruimschoots is verdubbeld, kelderde bijna 10 procent. Branchegenoot SK Hynix raakte meer dan 10 procent kwijt.
Ook in Japan stonden de chipbedrijven onder druk. Het Japanse Kioxia Holdings, dat concurreert met Samsung op het gebied van geheugenchips, daalde in Tokio met ruim 11 procent. Japanse leveranciers van chipapparatuur zoals Tokyo Electron en Advantest verloren 4 en bijna 3 procent. De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt ruim 2 procent lager.
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