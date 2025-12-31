Olieprijzen in 2025 sterkst gedaald sinds coronapandemie

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn dit jaar het sterkst gedaald sinds de beginfase van de coronapandemie in 2020. Ook aan de pomp in Nederland gingen de prijzen iets omlaag, maar bij lange na niet zoveel als de olieprijzen. Toch kan het hier op oudejaarsdag druk zijn bij tankstations, omdat de accijnzen met de jaarwisseling omhooggaan. Dan wordt tanken in een klap weer wat duurder.

Brent-olie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, is woensdag zo'n 61 dollar per vat waard. Dat is 18 procent minder dan een jaar geleden. Dat komt onder meer omdat Saudi-Arabië en de andere landen van oliekartel OPEC+ de oliekraan dit jaar stapsgewijs hebben opengedraaid.

In Nederland schommelden de prijzen aan de pomp wel flink te midden van de vele geopolitieke onrust. Tanken is nu iets goedkoper dan een jaar terug. Toen vroegen de oliemaatschappijen bij hun duurste pompen, veelal langs de snelweg, nog 2,144 euro voor een liter Euro95. Nu is dat 2,130 euro, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers.