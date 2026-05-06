Olieproductie van OPEC-landen gedaald tot laagste punt in 36 jaar

Economie
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 19:01
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De olieproductie van OPEC-landen daalde vorige maand naar het laagste punt in 36 jaar. Dat meldt persbureau Bloomberg na onderzoek. Door de oorlog in Iran is de export belemmerd en werd de productie, soms gedwongen, gestopt.
Volgens het onderzoek daalde de productie van OPEC-landen in april met 420.000 vaten per dag tot een totaal van zo'n 20,6 miljoen vaten per dag, het laagste niveau sinds 1990. Vooral in Koeweit werd minder geproduceerd, daar nam het af met 470.000 tot 800.000 vaten per dag. Dat is minder dan een derde van het niveau van voor de oorlog. De Iraanse productie daalde volgens Bloomberg met 180.000 vaten.
Daartegenover heeft de Amerikaanse export van olieproducten een recordhoogte bereikt. De export steeg naar 8,2 miljoen vaten per dag, volgens gegevens die woensdag werden gepubliceerd door de Amerikaanse Energy Information Administration. De Verenigde Staten profiteren omdat het land voor veel andere landen belangrijk is geworden nu geen olie door de Straat van Hormuz wordt vervoerd.
