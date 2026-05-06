5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

Voedsel & Koken
door Désirée du Roy
woensdag, 06 mei 2026 om 10:45
In mum van tijd heeft de airfryer een plekje veroverd op menig aanrecht. De gezondere manier van frituren heeft tal van voordelen, mits je de volgende vijf fouten niet maakt.
  1. Niet voorverwarmen
    Het hóéft niet, maar je eten wordt er wel lekkerder van als je de airfryer even voorverwarmt. Zo wordt je hapje niet eerst gestoomd, maar direct gefrituurd.
  2. Te vol
    Zo groot is het mandje van de airfryer niet dus je propt hem al snel te vol, onder het mom van: het past. Niet doen, het eten wordt dan niet allemaal gaar en ook minder krokant.
  3. Niet schoonmaken
    Elke keer na gebruik moet je het mandje en het verwarmingselement even schoonmaken, anders smaakt je eten naar oude olie en wat je er eerder in hebt gebakken.
  4. Niet schudden
    Natuurlijk: de airfryer doet zijn werk grotendeels zelf, maar halverwege even schudden kan geen kwaad. Het maakt de frietjes net iets knapperiger.
  5. Te ver in de hoek
    Dat grote ding zet je het liefst zo ver mogelijk in de hoek van je aanrecht. Dat is prima. Tot je gaat bakken. Dan moet je hem even naar voren trekken, zodat het apparaat aan alle kanten zijn lucht goed kwijt kan.
Bron: RTL Nieuws

