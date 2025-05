OM dagvaardt Morgan Stanley om ontduiken dividendbelasting

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd een buitenlandse bank te dagvaarden op verdenking van het ontduiken van 124 miljoen euro aan dividendbelasting. Eerder werd via journalistiek platform Follow the Money bekend dat de Amerikaanse bank Morgan Stanley met de Belastingdienst in de clinch lag over dat bedrag aan dividendbelasting.

Het OM stelt dat een Nederlandse dochteronderneming van Morgan Stanley juist op het moment van de uitbetaling van dividend een grote hoeveelheid aandelen ontving. Daardoor kon deze Nederlandse dochter de dividendbelasting verrekenen met andere belastingen. Maar volgens het OM was dit puur een truc voor verboden belastingontduiking en gingen de aandelen na het uitbetalen van het dividend weer terug naar het buitenland. Dit zou gebeurd zijn tussen 2009 en 2013.