Swiatek rekent op gravel van Parijs eenvoudig af met Raducanu

PARIJS (ANP) - Titelverdedigster Iga Swiatek staat in de derde ronde van Roland Garros. De Poolse tennisster won eenvoudig in twee sets van de Britse Emma Raducanu: 6-1 6-2. Swiatek won de laatste drie edities van het Parijse grandslamtoernooi. Ze speelt in de derde ronde tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Sara Bejlek en de Roemeense Jaqueline Cristian.

Swiatek won de afgelopen drie edities van Roland Garros, maar ze wordt dit jaar niet gezien als de grote favoriete voor de eindzege. Swiatek kende een terugval na een positieve dopingtest vorig jaar. Ze werd een maand geschorst nadat het verboden middel trimetazidine in haar lichaam was gevonden.