ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM klaagt buitenlands pensioenfonds aan om belastingontduiking

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 15:49
anp091025194 1
UTRECHT (ANP) - Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft een rechtszaak aangespannen tegen een pensioenfonds uit het buitenland. Het OM verdenkt het fonds ervan mogelijk enkele honderden miljoenen euro's aan dividendbelasting te hebben ontdoken. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft hiernaar onderzoek gedaan onder leiding van het OM.
Ook een voormalig werknemer van het pensioenfonds wordt onderzocht. Het OM meldt niet om wie of welk fonds het gaat.
De Belastingdienst ging het pensioenfonds in 2019 controleren vanwege het vermoeden dat het fonds mogelijk ten onrechte ingehouden dividendbelasting had teruggevraagd. Het zou in totaal gaan om ruim 200 miljoen euro aan teruggevraagde en ontvangen dividendbelasting over de jaren 2013 tot en met 2018.
Het is nog niet bekend wanneer de eerste zitting plaatsvindt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading