OM klaagt buitenlands pensioenfonds aan om belastingontduiking

UTRECHT (ANP) - Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft een rechtszaak aangespannen tegen een pensioenfonds uit het buitenland. Het OM verdenkt het fonds ervan mogelijk enkele honderden miljoenen euro's aan dividendbelasting te hebben ontdoken. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft hiernaar onderzoek gedaan onder leiding van het OM.

Ook een voormalig werknemer van het pensioenfonds wordt onderzocht. Het OM meldt niet om wie of welk fonds het gaat.

De Belastingdienst ging het pensioenfonds in 2019 controleren vanwege het vermoeden dat het fonds mogelijk ten onrechte ingehouden dividendbelasting had teruggevraagd. Het zou in totaal gaan om ruim 200 miljoen euro aan teruggevraagde en ontvangen dividendbelasting over de jaren 2013 tot en met 2018.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste zitting plaatsvindt.