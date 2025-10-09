Weinig beweging bij opening beurshandel Wall Street

NEW YORK (ANP) - De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York lieten donderdag bij opening weinig beweging zien na de nieuwe records voor de brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat onder meer uit naar kwartaalcijfers van PepsiCo en Delta Air Lines. Ook Tesla staat in de belangstelling door een groot onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten naar zijn zelfrijdende auto's.

Daarnaast houden beleggers een speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank in de gaten voor aanwijzingen over het rentebeleid van de Federal Reserve. Op woensdag werden nog de notulen van de rentevergadering van september gepubliceerd. Toen werd de rente voor het eerst dit jaar verlaagd door de Fed.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 46.666 punten. De S&P 500 won 0,1 procent tot 6757 punten en de Nasdaq zakte 0,1 procent tot 23.014 punten.

PepsiCo stijgt

PepsiCo steeg 0,5 procent. Het bedrijf achter onder meer Pepsi-frisdrank, Gatorade-sportdrank, Quaker-cruesli en Lay's-chips zag de omzet in het afgelopen kwartaal licht toenemen. Ook benoemde het bedrijf een nieuwe financieel directeur. Vorige maand werd nog bekend dat de activistische investeerder Elliott een miljardenbelang heeft genomen in PepsiCo.

Delta Air Lines won 6,5 procent. De luchtvaartmaatschappij meldde beter dan verwachte cijfers over de afgelopen periode en gaf ook een positieve prognose voor het vierde kwartaal dankzij stijgende ticketprijzen en een sterke vraag naar vliegreizen. Ook voor 2026 ziet Delta een sterke vraag. Andere maatschappijen gingen mee omhoog. Zo wonnen United Airlines en American Airlines tot 4,6 procent.

Behandeling tegen leverziekte

Tesla zakte ruim 2 procent. Verkeerstoezichthouder NHTSA opent een onderzoek naar 2,9 miljoen Tesla's. De auto's zijn uitgerust met een functie waardoor de voertuigen zelfstandig kunnen rijden, maar de NHTSA heeft meldingen ontvangen dat de zelfrijdende Tesla's verkeersovertredingen begaan, met ongelukken en gewonden tot gevolg.

Verder was biotechnoloog Akero Therapeutics een opvallende winnaar met een koerssprong van meer dan 16 procent. Akero, dat werkt aan een behandeling voor een leverziekte, wordt voor een bedrag van maximaal 5,2 miljard dollar overgenomen door het Deense Novo Nordisk dat vooral bekend is van zijn afslankmedicijnen.