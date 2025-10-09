ECONOMIE
Zilverprijs stijgt naar hoogste niveau in decennia

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 15:47
anp091025193 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De zilverprijs is donderdag gestegen tot het hoogste niveau in de afgelopen decennia. De prijs stijgt doordat de vraag naar het edelmetaal op de financiële markten groeit en vanwege een zilvertekort op de grondstoffenmarkt in Londen.
Het edelmetaal wordt gezien als een veilige belegging. De vraag naar zilver wordt aangewakkerd door zorgen over fiscale risico's in de Verenigde Staten, een oververhitte aandelenmarkt en bedreigingen voor de onafhankelijkheid van de Federal Reserve.
De zilverprijs in Londen steeg donderdag met 2,3 procent tot boven de 50 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dat is het hoogste niveau sinds de jaren 80. Dit jaar is de prijs van het edelmetaal al met meer dan 70 procent gestegen.
Woensdag bereikte de goudprijs voor het eerst ooit de 4000 dollar per troy ounce. Ook de prijs van goud stijgt al langer, mede door onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de gevolgen van de overheidssluiting in de VS.
