Omdat de warmtepomp niet meer verplicht wordt, is hij veel goedkoper geworden

Warmtepompen worden in rap tempo vele honderden euro’s goedkoper. Doordat de apparaten niet meer verplicht worden, moeten bedrijven alles uit de kast halen om ze nog te verkopen, constateert het AD.

Fabrikanten en groothandels hebben afgelopen jaren hun planning afgestemd op de verplichte hybride warmtepomp zoals het vorige kabinet dat wilde. In de nieuwe coalitie zitten twee partijen die denken dat het wel losloopt met de opwarming van de aarde. De verplichte warmtepomp komt er dus niet. En u zit de branche met grote voorraden en vele honderden opgeleide installateurs. Met lagere prijzen proberen ze de hybride warmtepomp, een elektrisch apparaat dat op energiezuinige wijze de cv-ketel helpt, alsnog aan de man te brengen.

Vereniging Eigen Huis merkt de prijsdalingen bij de collectieve inkoopacties van warmtepompen. Bedrijven doen dan mee aan een veiling en degene die wint, mag voor die prijs warmtepompen leveren aan de mensen die aan de actie meedoen. Vorig najaar was de prijs voor een standaard hybride warmtepomp met een vermogen van 4 kilowatt inclusief volledige installatie en na aftrek van subsidie 4250 euro, in het voorjaar was de prijs al gedaald naar 3800 euro en het jongste aanbod is 3400 euro; binnen één jaar 850 euro goedkoper.

Door de prijsdaling is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp met ongeveer een jaar gedaald, naar gemiddeld zo’n vijf tot zes jaar.

Dus: nu de warmtepomp niet meer verplicht is, is het nog slimmer om er een te nemen.