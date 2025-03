Tweedehands auto leasen als zzp’er?

Als zzp’er wil je vaak een auto die betaalbaar is, maar er toch representatief uitziet. Een nieuwe leaseauto kan duur zijn, zeker als je inkomsten nog wisselen. In dat geval kan een tweedehands leaseauto een slimme keuze zijn. Het is voordeliger, maar toch rijd je in een betrouwbare wagen. Hieronder lees je hoe je een passende deal vindt en waarop je vooral moet letten.

Waar te beginnen?

Bekijk eerst hoeveel je zakelijk kunt en wilt uitgeven per maand. Houd naast de leaseprijs rekening met brandstof of stroom, plus eventuele bijtelling als je de auto ook privé gebruikt. Beslis of je een kleine stadsauto nodig hebt of juist een ruim model om spullen te vervoeren. Ga niet alleen af op de prijs. Check de kilometerstand en de onderhoudshistorie van de auto. Bij een occasion lease zakelijk is het handig als je weet of de vorige eigenaar er netjes mee is omgegaan. Een auto met net iets meer kilometers, maar wel goed onderhouden, kan een stuk goedkoper zijn dan een nieuwere met onbekende onderhoudsgeschiedenis.

Leasevorm en opties

Bij leasemaatschappijen kun je verschillende contracten afsluiten. Overweeg je een full operational lease zakelijk? Daarbij zijn onderhoud, reparaties en verzekering vaak inbegrepen. Je weet dus precies wat je per maand kwijt bent. Dat geeft rust, zeker als je nog geen groot zakelijk spaarpotje hebt voor onverwachte kosten. Let wel op welke onderdelen precies in het pakket zitten. Niet elke maatschappij dekt vervangend vervoer standaard, bijvoorbeeld. Denk ook aan de looptijd van het contract. Een langere looptijd betekent meestal een lagere maandprijs, maar je zit er wel langer aan vast. Soms is een looptijd van 24 of 36 maanden voor een tweedehands model gunstig, omdat de afschrijvingskosten lager zijn.

Waarop letten bij een proefrit?

Bij tweedehands leasen is een proefrit minder gebruikelijk dan bij aankoop, maar als je de kans krijgt, grijp die dan. Let op hoe de auto aanvoelt, of er rammeltjes zijn en hoe goed de motor oppakt. Kijk ook naar de banden en de staat van het interieur. Vraag of er geen verborgen schade is. Heb je twijfels? Stel vragen. Een goede leasemaatschappij geeft openheid over de onderhoudshistorie en staat klaar voor je vragen.

Afrondende tip

Zodra je een geschikte tweedehands auto op het oog hebt, neem de tijd om de voorwaarden door te lezen. Let vooral op de afspraken rond overmatige slijtage of eventuele boetes als je meer kilometers maakt dan afgesproken. Als alles klopt, hoef je alleen nog te tekenen en kun je snel de weg op in je eigen, voordelige tweedehands leaseauto.