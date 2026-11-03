Omzet VodafoneZiggo groeit voor het eerst in 2 jaar, winst daalt

UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo heeft in het afgelopen kwartaal minder winst behaald, maar de omzet is wel voor het eerst in twee jaar gegroeid. "De resultaten volgen op twee kwartalen met een toename van het aantal internetklanten en een aanhoudende instroom in mobiel", maakte het telecombedrijf dinsdag bekend.

De omzet groeide in het derde kwartaal met 1,4 procent tot ruim 1 miljard euro. De operationele winst daalde met bijna 7 procent tot 416 miljoen euro. Het bedrijf verwacht volgend jaar terug te keren naar winstgroei.

VodafoneZiggo maakte maandag plannen bekend om werknemers vanaf januari drie dagen per week naar kantoor te laten gaan in plaats van twee. Het bedrijf heeft een voorstel hierover ingediend bij de ondernemingsraad. Voor werknemers die niet vaker naar kantoor kunnen of willen, komt een vrijwillige vertrekregeling.

Volgens Jany Fruytier, de nieuwe financieel directeur van het telecombedrijf, is fysiek vaker samenkomen een noodzakelijke stap om de organisatie verder te brengen. "Ik denk dat mensen zich meer betrokken voelen als je ze fysiek samenbrengt, in plaats van dat ze elkaar alleen via een scherm zien. Er zijn natuurlijk mensen die daar om wat voor reden dan ook hun vraagtekens bij zetten", erkende hij. "Het is een zeer competitieve markt en we hebben een duidelijke visie op hoe we daarin het beste kunnen presteren", vervolgde hij.