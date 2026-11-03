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Provincies mogen alternatief stikstofplan maken rond natuur

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Provincies krijgen meer ruimte om het stikstofbeleid rondom gevoelige natuur in te vullen. Dat maakt het kabinet dinsdagmiddag bekend, zegt ingewijden tegen het ANP. Dat kan inhouden dat de zones waar de beperkingen gelden kleiner worden, maar het beleid wel sterker wordt. De stikstofdoelen moeten namelijk nog steeds worden gehaald.
Afgelopen zomer voorspelde landbouwminister Jaimi van Essen (D66) aan dat in een zone van 500 meter rondom stikstofgevoelige natuur strengere regels gaan geld. Rond vijftien gebieden, vooral in Brabant en Drenthe, zou die zone zelfs 1000 meter breed zijn. Boeren in de zones moeten zich aan strengere regels over de stikstofuitstoot halen dan hun collega's daarbuiten.
Nu wil Van Essen provincies meer mogelijkheden geven voor maatwerk. Provincies kunnen bijvoorbeeld de zone te vergroten. Dan krijgen meer boeren te maken met strengere regels, maar zijn die regels wel soepeler dan met een kleinere zone. Dit kan ook anders, bijvoorbeeld een provinciebesluit om alle boeren in de buurt van de natuur te laten stoppen, illustreert een ingewijde.
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