Overlappende verzekeringen? Controleer deze vijf posten op je bankafschrift

Twee polissen voor hetzelfde risico voelen als extra zekerheid. Dat zijn ze meestal niet. Bij schade krijg je je verlies maar één keer vergoed, en de verzekeraars verdelen de kosten onderling. Alleen sommenverzekeringen, zoals een ongevallenverzekering, kunnen bovenop een andere vergoeding uitkeren.

De premie betaal je intussen al twee keer. Op je bankafschrift zie je dat het snelst. Daar staat wat er echt maandelijks of jaarlijks afgaat, ook die polis die je vijf jaar geleden hebt afgesloten en daarna vergat.

1. Reisverzekering naast je zorgverzekering

De basisverzekering vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland tot het Nederlandse tarief. Veel aanvullende zorgverzekeringen dekken dat aan, soms tot een maximumbedrag. Heb je zo'n aanvullende polis, dan overlapt de module medische kosten op je reisverzekering daar mogelijk mee.

Kijk ook naar je creditcard. Sommige kaarten bieden reisdekking, soms alleen als je de reis met die kaart betaalt.

Zeg de reisverzekering niet zomaar op. Bagage en annulering zitten meestal alleen daarin. Kijk wel of je inboedelpolis spullen buitenshuis dekt.

2. ANWB én pechhulp bij je autoverzekering

Pechhulp kun je regelen via de Wegenwacht of als extra dekking op je autoverzekering. Wie beide heeft, betaalt dubbel. Soms krijg je bij een nieuwe auto ook nog een paar jaar pechhulp via de dealer.

Let op het verschil voordat je opzegt. De Wegenwacht staat op jouw naam, niet op een kenteken. Pechhulp via de autoverzekering hoort meestal bij de auto, en dan is iedereen geholpen die erin rijdt.

3. Rechtsbijstand op meerdere plekken

Rechtsbijstand kan in een losse polis zitten, maar ook als module op je auto- of reisverzekering. Heb je verkeersrechtsbijstand in je autopolis en tegelijkertijd een rechtsbijstandverzekering met een verkeersmodule? Dan heb je die dekking twee keer.

De vakbond is een ander verhaal. Die helpt meestal alleen bij conflicten over werk en uitkeringen; gezinsleden vallen er vaak buiten. Dat is dus geen reden om je eigen polis op te zeggen. Een nieuwe rechtsbijstandverzekering heeft bovendien vaak een wachttijd van enkele maanden.

4. Twee polissen na het samenwonen

Hebben jullie allebei een aansprakelijkheids- of inboedelverzekering? Dan kan er van elk één weg. Pas bij de polis die je hebt de gezinssamenstelling aan. Kijk bij de inboedelverzekering ook of het verzekerde bedrag nog hoog genoeg is voor jullie spullen samen.

5. Dezelfde polis bij twee verzekeraars

De klassieker: je stapte over, maar zegde de oude polis nooit op. Zoek op je afschrift naar twee afschrijvingen voor hetzelfde type verzekering . Je betaalt dan voor iets waarvoor je bij schade toch maar één keer uitbetaald krijgt.

Opzeggen is makkelijker dan je denkt

De meeste particuliere schadeverzekeringen kun je na het eerste contractjaar elke dag opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Meerjarige contracten kun je pas aan het einde van de looptijd opzeggen. Je kunt je zorgverzekering maar één keer per jaar wijzigen.

Leg de voorwaarden naast elkaar voordat je iets opzegt. Een overlap op papier betekent niet altijd dat beide polissen precies hetzelfde dekken. Wie te snel schrapt, ruilt dubbele premie in voor een gat in de dekking.