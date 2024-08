Ondanks dip is Duitse recessie onwaarschijnlijk, stelt Bundesbank

BERLIJN (ANP) - Duitsland staat geen sterke economische neergang te wachten, voorspellen economen van de Bundesbank. De Duitse centrale bank schrijft in zijn maandbericht dat een recessie "in de zin van een duidelijke, brede en langdurige economische achteruitgang" niet aannemelijk is.

In het tweede kwartaal kromp het Duitse bruto binnenlands product (bbp) onverwacht met 0,1 procent, onder andere doordat de industrie kampte met minder vraag vanuit het buitenland. Maar in het derde kwartaal groeit de grootste economie van Europa volgens voorspellingen van de Bundesbank weer licht.

Vooral consumenten kunnen die groei aanjagen. Zij zien hun koopkracht volgens de centrale bank weer herstellen, na jaren waarin hoge prijzen voor energie en boodschappen voor pijn in de portemonnee zorgden. De Bundesbank moet tegelijkertijd erkennen dat het consumentenvertrouwen dit jaar minder snel herstelt dan experts hadden verwacht.