Nog geen ander advies over pijnbestrijding bij plaatsen spiraal

UTRECHT (ANP) - De richtlijn met de aanpak voor het plaatsen van een spiraal wordt voorlopig niet aangepast. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), dat verantwoordelijk is voor de betreffende anticonceptie-richtlijn, laat weten dat een herziening nog niet op de planning staat. Dit voorjaar kwam er kritiek op de procedure, omdat sommige vrouwen ernstige pijn ervaren als een spiraal wordt ingebracht.

Ook in buitenlandse media verschenen veel verhalen over pijn bij het plaatsen van een spiraal. In de VS is het advies over de procedure daardoor deze maand aangepast. De gezondheidsdienst CDC raadt nu aan hoe artsen hun patiënten kunnen adviseren over pijnbestrijding. Daarbij suggereert de CDC ook nieuwe pijnstillende opties, zoals bepaalde gels of sprays, die mogelijk de pijn kunnen verzachten.

Het NHG stelt dat tijdens de laatste herziening van de richtlijn in april 2023 onvoldoende bewijs was over de voor- en nadelen van zulke lokale pijnstillingsmethodes. "Het is belangrijk om te realiseren dat alle methodes voor pijnstilling ook nadelen en risico's kunnen hebben", benadrukt een woordvoerster. Als er voldoende bewijs is over nieuwe vormen van pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal, dan worden die meegenomen bij de volgende herziening in het advies, verzekert ze.

Richtlijn

Momenteel raadt de Nederlandse richtlijn dus alleen naproxen en paracetamol aan. Hier uitte Ava, de Nederlandse cliëntenbelangenorganisatie voor anticonceptie en abortus, kritiek op in een opinie in de Volkskrant in april. De auteurs wezen erop hoe "recente studies aantonen dat deze medicijnen slechts beperkt effectief zijn".

In de opinie stonden ook ervaringen van vrouwen die het plaatsen van een spiraal erg pijnlijk vonden. Een van de auteurs, Alina Chakh, vertelt nu dat dit veel losmaakte. Sommigen vonden dat de auteurs vrouwen bang maakten. "Dat wil ik graag omdraaien", zegt Chakh. "Hoeveel vrouwen nemen nu géén spiraal omdat ze de pijn niet willen doorstaan? Uiteindelijk is een spiraal voor veel vrouwen een goed anticonceptiemiddel. Waarom investeren we hier niet in? Als we de procedure zo prettig mogelijk maken, zouden dan niet veel meer vrouwen een spiraal overwegen?"

Ava is het oneens met het NHG dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs zou zijn voor lokale pijnbestrijding. Chakh hoopt binnenkort in gesprek te gaan met het NHG over mogelijkheden. Het NHG zegt contact te houden met verschillende partijen. "We houden de ontwikkelingen nu goed in de gaten", zegt de woordvoerster.