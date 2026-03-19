Ondernemers: meer samenwerking met gemeenten nodig

DEN HAAG (ANP) - Er is "meer en betere publiek-private samenwerking" nodig om binnensteden en dorpskernen "leefbaar, veilig en vitaal te houden", vinden ondernemersorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarom een 11-puntenplan verstuurd naar nieuw verkozen gemeenteraden, waarmee ze hopen input te hebben in de coalitieakkoorden.

In het plan vragen de brancheorganisaties onder meer dat gemeenten komen tot een integrale agenda voor de binnenstad of dorpskern, want volgens de organisaties is het beleid "nu te vaak versnipperd" en regels voor retail, horeca, cultuur, toerisme, sport, evenementen en wonen worden "afzonderlijk ontwikkeld". Ook zouden gemeenten meer moeten investeren in het promoten van hun stad of dorp.

Daarnaast is leegstand een hoofdpunt in het plan. "Leegstand is de dood in de pot voor aantrekkelijke binnensteden en dorpscentra", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo zou wonen boven winkels gestimuleerd moeten worden en moeten leegstaande panden vaker worden gebruikt.