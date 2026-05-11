Gezondheidszorg in Gaza stort volgens Rode Kruis verder in

GAZA-STAD (ANP) - Het Rode Kruis waarschuwt dat de gezondheidszorg in Gaza "onder de radar steeds verder afbrokkelt". De Palestijnse Rode Halve Maan kampt met een structureel tekort aan medicatie, medische apparatuur, voedsel en tenten. Volgens cijfers van de organisatie zijn nog 20 van de 240 medische posten en klinieken in de Gazastrook deels operationeel en van de 33 ziekenhuizen zijn er nog vijf die functioneren.

"De blik van de wereld is niet meer gericht op Gaza en ongezien balanceert de levensreddende zorg nu opnieuw aan de rand van de afgrond", schrijft het Rode Kruis. "Alle hulp die mondjesmaat binnenkomt, wordt direct uitgedeeld aan mensen in nood. Het is veel en veel te weinig", zegt Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp bij het Rode Kruis.

Sinds het begin van het jaar ontving de Palestijnse Rode Halve Maan volgens het Rode Kruis vijftien vrachtwagens met medicijnen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis roept op om alle grensovergangen in Gaza te openen. "Hulpgoederen moeten onbelemmerd en structureel naar binnen", zegt Jonkers.