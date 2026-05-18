Ondernemersclub roept Eerste Kamer op box 3-wet te verwerpen

DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisatie ONL roept de Eerste Kamer op het wetsvoorstel voor het nieuwe box 3-stelsel te verwerpen. "Belasting heffen over papieren winsten is absurd. Deze wet is schadelijk voor het vestigingsklimaat, omdat ondernemers hun heil gaan zoeken over de grens", zegt ONL-voorman Erik Ziengs maandag. "Er zit maar een ding op: de Wet werkelijk rendement box 3 moet door de Eerste Kamer van tafel worden geveegd."

Het gaat om de veelbesproken wet werkelijk rendement. Die wet is al aangenomen door de Tweede Kamer en moet regelen dat spaarders en beleggers belasting betalen over wat ze verdiend hebben met hun vermogen, al dan niet op papier. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. Dinsdag staat een deskundigenbijeenkomst gepland waarin senaatsleden zich laten voorlichten.

ONL denkt dat ondernemers massaal uitwegen gaan zoeken als de wet wordt aangenomen. Ondernemers zouden dan gaan kiezen voor andere vormen van investeren en beleggen, bijvoorbeeld via een bv of door vastgoedinvesteringen te verplaatsen naar het buitenland.