Ondernemerskoepel evofenedex: nog veel onduidelijk rond heffingen

ZOETERMEER (ANP) - Voor Europese ondernemers is nog veel onduidelijk over de uitwerking van de handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit meldt ondernemersorganisatie evofenedex een dag voordat de afgesproken heffing van 15 procent op de meeste Europese goederen moet ingaan.

Volgens de belangenbehartiger voor de handel en logistiek staan er nog geen publicaties over de overeenkomst in het Amerikaanse Federal Register voor officiële bekendmakingen. Dit betekent dat praktische details van de invoering ontbreken, aldus evofenedex. Zo is het volgens de organisatie nog onbekend hoe wordt omgegaan met een groot aantal producten en welke precies worden vrijgesteld van heffingen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei eerder dat vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, bepaalde chemicaliën, chips en sommige landbouwproducten zijn uitgezonderd van de heffing en dat de EU eraan werkt om daar meer producten aan toe te voegen.