Steeds meer wolven in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA) - Het aantal wolven in Duitsland is aanzienlijk gegroeid, meldt de Duitse regering. Voor het eerst ziet het ernaar uit dat de wolvenpopulatie zichzelf in stand kan houden, in ieder geval in het ook aan Nederland grenzende noordwesten van het land. Berlijn spreekt van een gunstige situatie voor de beschermde diersoort.

De omvang van de populatie is een van de criteria die uiteindelijk bepalen of de jacht op de wolf wordt toegestaan. Boeren pleiten al jaren voor het afschieten van wolven om hun veestapel te beschermen tegen de roofdieren. Bij een gunstige situatie is dat eerder denkbaar.

De christendemocraten, traditioneel bondgenoten van de boeren, hopen op een wetswijziging zodat wolven kunnen worden afgeschoten. De christendemocratische landbouwminister kondigde al aan de bescherming van grazende dieren te willen verbeteren. De natuurorganisatie WWF vindt dergelijke aankondigingen voorbarig. Zij ziet nog geen "gunstige staat van instandhouding" in heel het land.