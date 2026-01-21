Ondernemersvereniging: positief dat heffingen Trump er niet komen

ZOETERMEER (ANP) - "Het is positief dat de heffingen niet worden opgelegd", zegt ondernemersvereniging evofenedex over de geschrapte importheffingen voor Europese landen door de Amerikaanse president Donald Trump. Doordat er weinig tijd tussen de aankondiging van de heffingen en de intrekking zat, verwacht evofenedex geen piek in de vervoersstromen.

Trump kondigde de heffingen van 10 procent afgelopen weekend aan. Ze zouden 1 februari ingaan. Bedrijven kunnen nog snel extra gaan handelen als ze weten dat er heffingen aan zitten te komen, zegt een woordvoerder van evofenedex, belangenorganisatie voor bedrijven in de handel en logistiek. Dat was zoals nu blijkt in dit geval niet nodig geweest. De woordvoerder noemt een en ander "niet bevorderlijk voor de handelssituatie".

Het is voor bedrijven lastig om rekening te houden met de grillen van Trump. Of de heffingen nu echt van de baan zijn, "weet je bij deze president nooit", concludeert evofenedex dan ook.