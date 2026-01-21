Beurzen in New York hard omhoog dankzij mogelijke Groenland-deal

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met duidelijke winsten gesloten. Op de markten overheerste opluchting over een de-escalatie in het conflict tussen de Verenigde Staten en Europese landen over Groenland. Trump kondigde aan geen extra importheffingen meer op te leggen aan landen die militairen stuurden naar het eiland in het Noordpoolgebied, omdat er zicht zou zijn op een deal.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street maakten duidelijk een sprong op het moment dat Trump zijn bericht de wereld instuurde. Een dag eerder verloren ze nog fors door alle zorgen over oplopende spanningen tussen de VS en zijn Europese bondgenoten om Groenland, dat Trump wilde inlijven maar bij Denemarken hoort.

De Dow-Jonesindex won 1,2 procent tot 49.077,23 punten. De S&P 500 eindigde ook 1,2 procent hoger op 6875,62 punten en techbeurs Nasdaq steeg met hetzelfde percentage tot 23.224,82 punten. Amerikaanse staatsobligaties en de dollar wonnen ook weer terrein.