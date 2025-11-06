Ondernemersvertrouwen blijft negatief

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse ondernemers blijven ook in het vierde kwartaal negatief gestemd. In vrijwel alle bedrijfstakken is het vertrouwen negatief, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

De index die het vertrouwen meet, komt volgens het CBS uit op min 4. Dat is vrijwel gelijk aan het vorige kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is al sinds begin 2022 onafgebroken negatief.

Volgens het CBS zijn ondernemers in de landbouw, bosbouw en visserij het meest negatief gestemd. In de zakelijke dienstverlening sloeg de stemming om van positief naar negatief. Alleen in de sector informatie en communicatie is het vertrouwen positief.

Verder geeft een derde van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten de belangrijkste belemmering vormt voor de bedrijfsvoering. Dat tekort wordt al sinds het derde kwartaal van 2021 als grootste belemmering genoemd.