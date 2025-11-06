ECONOMIE
Geen staatsbegrafenis voor Surinaamse oud-president Venetiaan

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 6:28
PARAMARIBO (ANP) - De woensdag overleden Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan krijgt geen staatsbegrafenis of begrafenis met staatseer. Dat heeft hij zelf uitdrukkelijk verzocht, meldt onder andere nieuwssite Waterkant.
De wens van Venetiaan is overgebracht aan een vertegenwoordiger van de regering. Volgens de familie heeft deze toegezegd de wens van de oud-president te respecteren. Details over de uitvaart worden op een later moment bekendgemaakt.
Venetiaan was vijftien jaar leider van Suriname, eerst van 1991 tot 1996 en daarna van 2000 tot 2010.
