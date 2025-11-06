Barcelona opnieuw populairste vliegbestemming in zomerperiode

DEN HAAG (ANP) - Barcelona was in de zomerperiode net als vorig jaar de populairste bestemming bij Nederlandse vliegtuigpassagiers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde in juli, augustus en september meer dan een half miljoen passagiers van en naar vliegveld El Prat bij de Spaanse stad. Een jaar eerder ging het om iets minder dan een half miljoen.

In een door het statistiekbureau samengestelde top 10 van bestemmingen valt verder de opmars van Málaga op. Het aantal passagiers ging daar nu ook richting de 500.000, terwijl het in het zomerkwartaal van 2024 nog om ruim 400.000 ging. Zowel vanaf Rotterdam The Hague Airport als vliegveld Eindhoven gingen de meeste reizigers daarnaartoe.

Bij de populairste vijf bestemmingen vanuit Nederland hoorden volgens het CBS daarnaast Londen Heathrow, Dublin en Lissabon. Daarna volgden Madrid Barajas, Alicante, Kopenhagen, Palma de Mallorca en Manchester.

Nederlandse luchthavens

Dat zijn niet voor niets allemaal Europese bestemmingen. Drie op de vier passagiers bleef in de betreffende maanden binnen Europa, waarbij Spanje met 3,2 miljoen mensen het meest werd bereisd. Ook het Verenigd Koninkrijk en Italië waren gewilde bestemmingen, met 2,3 miljoen en 1,4 miljoen passagiers. Buiten Europa reisden de meeste mensen van of naar de Verenigde Staten. Dit waren er 1,7 miljoen.

In totaal telde het CBS op de vijf grote Nederlandse luchthavens in het derde kwartaal 22,2 miljoen passagiers. Vergeleken met een jaar eerder gaat het om een stijging van bijna 3 procent. Het aantal vluchten was met 147.000 licht toegenomen. De drukste maand was augustus. Daarin vlogen 7,6 miljoen passagiers. Vooral op zondag 3 en maandag 4 augustus was het druk. Op beide dagen vlogen meer dan 262.000 reizigers van en naar Nederland.