Ondernemingskamer beslist uiterlijk 11 februari over Nexperia

AMSTERDAM (ANP) - De ondernemingskamer beslist uiterlijk op 11 februari of er een onderzoek komt naar de gang van zaken bij de Nijmeegse chipmaker Nexperia. Als zo'n onderzoek er komt, blijven ook voorlopige ingrepen bij het bedrijf in stand.

De ondernemingskamer schorste in oktober topman Wing Zhang en zette zijn bedrijf Wingtech op afstand als aandeelhouder, om vermoedens van belangenverstrengeling en mismanagement. Die voorlopige maatregelen stoppen als er geen onderzoek komt.

De voorlopige ingrepen van de ondernemingskamer kwamen er kort nadat de Nederlandse regering Nexperia had verboden grote veranderingen door te voeren, met een beroep op een nooit eerder gebruikte noodwet. Het leidde tot een groot conflict tussen China en Nederland en een verstoring van de toevoer van chips uit China naar autofabrikanten. Het ministerie van Economische Zaken zei dat de ingreep nodig was om te voorkomen dat Wingtech kennis en middelen voor de chipproductie van Europa naar China zou verplaatsen.