Zweedse militairen gearriveerd in Groenland

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 17:31
anp140126153 1
STOCKHOLM (ANP/RTR) - Enkele officieren van het Zweedse leger zijn woensdag aangekomen in Groenland, meldt de Zweedse premier Ulf Kristersson op X. Zij zullen samen met Denemarken en een aantal andere bondgenoten de militaire aanwezigheid in en rond het eiland vergroten, na dreigementen van de Amerikanen om het eiland in te nemen.
Volgens Kristersson komen de Zweden op verzoek van Denemarken. Dat land, waar Groenland als semi-autonoom gebied onderdeel van is, kondigde woensdag al aan meer troepen naar het noordpoolgebied te sturen en zei ook dat er militairen uit meerdere NAVO-landen zouden aansluiten. Het land maakte niet bekend welke landen zouden meedoen.
Afgelopen zomer stuurden de Denen ook al in samenwerking met een aantal Europese landen meer militairen naar Groenland. Toen ging het om troepen uit Zweden, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk.
