Enkele honderden bij solidariteitsmars voor Iran in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam hebben enkele honderden mensen zich verzameld voor een solidariteitsmars voor Iraniërs onder de naam 'United voor freedom'. De betogers, met name Joden en Iraniërs, willen zich solidair tonen met het Iraanse volk en zich uitspreken tegen het islamitische regime. Vanaf de Dam lopen ze rond 17.00 uur naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein.

"Een mars voor mensenrechten, waardigheid en vrijheid - voor Iran, Israël en voor een wereld vrij van onderdrukking", is te lezen in een aankondiging van de mars.

Mensen op de Dam zwaaien met de oude Iraanse vlag, een groen-wit-rode vlag met in het midden een leeuw met zwaard die tot 1979 werd gebruikt. Ook zijn er enkele Israëlische vlaggen te zien. Actievoerders houden borden omhoog met teksten als 'Down with the Islamic Republic of Iran' en '12000+ shot dead, stop Khamenei's massacre!' en foto's van de voormalig kroonprins Reza Pahlavi.

Vlaggen

Deelnemers was vooraf gevraagd Israëlische vlaggen mee te nemen. Iraniërs en Israëliërs demonstreren soms samen omdat ze een gemeenschappelijke vijand zien in het Iraanse regime.

In Iran zijn massale demonstraties gaande tegen het streng-islamitische regime en de verslechterde economische omstandigheden. Tegen die protesten wordt met geweld opgetreden, waarbij tot nu toe naar schatting meer dan 2500 doden zijn gevallen.

Ook in Nederland zijn verschillende protesten tegen het regime in Iran, onder meer bij de Iraanse ambassade en op het Malieveld in Den Haag.