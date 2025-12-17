Ondernemingskamer beslist voor jaareinde over bestuurscrisis FNV

AMSTERDAM (ANP) - De Ondernemingskamer beslist nog voor het einde van het jaar of Lodewijk Asscher en Ton Heerts verder kunnen gaan met hun hervormingen bij vakbond FNV. Tijdens een zitting op woensdag bleek er nog geen overeenstemming tussen de twee tijdelijke toezichthouders en het ledenparlement van de grootste bond van Nederland. Daarom zien de rechters bij het gerechtshof in Amsterdam zich genoodzaakt zelf een knoop door te hakken.

Bij FNV kwam dit jaar interne onrust aan het licht. Asscher en Heerts kregen van de Ondernemingskamer de taak de bestuurscrisis te bezweren. Ze stelden ingrijpende wijzigingen in de bestuursstructuur voor. Maar het ledenparlement van FNV stemde tegen, met als belangrijkste argument dat de ledendemocratie ten onrechte zou worden beperkt.

De voorbije weken zijn de twee kampen op vrijwel alle punten nader tot elkaar gekomen. Er is alleen nog discussie over hoe er in de toekomst een nieuw bestuur zou moeten worden gekozen. De partijen hebben ervoor gekozen de eindbeslissing aan de Ondernemingskamer te laten.