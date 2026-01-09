ECONOMIE
Ondertekening Mercosur-deal op 17 januari in Paraguay

Economie
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 19:32
anp090126198 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - Het vrijhandelsakkoord van de Europese Unie met de zogenoemde Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay wordt op 17 januari formeel ondertekend in Paraguay. Dat meldt het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de deal is 25 jaar onderhandeld.
Bij de ondertekeningsceremonie zijn onder anderen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en António Costa, voorzitter van de EU-leiders, aanwezig.
Een ruime meerderheid van de EU-landen stemde vrijdag in met het akkoord, waaronder Nederland. Frankrijk, Polen, Ierland, Hongarije en Oostenrijk hebben tegen de deal gestemd. België heeft zoals verwacht niet gestemd. De lokale overheden in België konden geen overeenstemming vinden over het akkoord.
