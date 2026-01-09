Amnesty: internetblokkade Iran is ernstige mensenrechtenschending

LONDEN (ANP) - Het gebrek aan internet in grote delen van Iran sinds afgelopen donderdag is een "ernstige mensenrechtenschending", schrijft Amnesty International in een statement. De hulporganisatie spreekt van een internetblokkade die door de Iraanse autoriteiten is ingesteld. Sindsdien zouden de protesten, die eind december uitbraken, zijn geïntensiveerd.

Volgens Amnesty heeft Iran de internettoegang opzettelijk geblokkeerd "om de ware omvang van de ernstige mensenrechtenschendingen en misdaden tegen het internationaal recht te verbergen".

In het land wordt al dagen geprotesteerd tegen de stijgende levenskosten, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties tientallen mensen om het leven zijn gekomen en meer dan 2000 demonstranten zijn opgepakt. Justitie in Iran dreigde eerder met de doodstraf voor demonstranten die publieke eigendommen vernielen.

Amnesty herhaalt de oproep tot wereldwijde diplomatieke actie en waarschuwt voor het risico op verder bloedvergieten in het land.