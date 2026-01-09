ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amnesty: internetblokkade Iran is ernstige mensenrechtenschending

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 19:01
anp090126194 1
LONDEN (ANP) - Het gebrek aan internet in grote delen van Iran sinds afgelopen donderdag is een "ernstige mensenrechtenschending", schrijft Amnesty International in een statement. De hulporganisatie spreekt van een internetblokkade die door de Iraanse autoriteiten is ingesteld. Sindsdien zouden de protesten, die eind december uitbraken, zijn geïntensiveerd.
Volgens Amnesty heeft Iran de internettoegang opzettelijk geblokkeerd "om de ware omvang van de ernstige mensenrechtenschendingen en misdaden tegen het internationaal recht te verbergen".
In het land wordt al dagen geprotesteerd tegen de stijgende levenskosten, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties tientallen mensen om het leven zijn gekomen en meer dan 2000 demonstranten zijn opgepakt. Justitie in Iran dreigde eerder met de doodstraf voor demonstranten die publieke eigendommen vernielen.
Amnesty herhaalt de oproep tot wereldwijde diplomatieke actie en waarschuwt voor het risico op verder bloedvergieten in het land.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Loading