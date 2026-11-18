AMSTERDAM (ANP) - Van de Nederlandse bedrijven en organisaties gebruikt 88 procent kunstmatige intelligentie (AI) in de bedrijfsprocessen en de gemiddelde Nederlandse werknemer besteedt wekelijks gemiddeld 2,9 uur aan AI. Dat blijkt uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2026, uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de UvA en SEO Economisch Onderzoek. Volgens de onderzoekers leidt de technologische vooruitgang door AI echter niet tot meer vernieuwing en baanbrekende innovatie.

Daarmee is het AI-verbruik door Nederlandse bedrijven wel groter dan in andere landen. Zo wordt volgens de onderzoekers door 78 procent van de Amerikaanse bedrijven AI wekelijks ingezet. Voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië is dat 59 procent. Bij wekelijkse tijdsbesteding aan AI door werknemers is dat gemiddeld 1,7 uur in de VS, 1,5 uur in Australië en 1,4 uur in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

AI wordt momenteel nog het meest ingezet voor tekst- en kantoorwerk zoals tekstgeneratie. Onderzoeksleider Henk Volberda, hoogleraar Strategie & Innovatie aan de UvA en directeur van het ACBI, stelt dat bedrijven in hoog tempo leren om te gaan met AI en de technologie omarmen. Maar baanbrekende vernieuwingen door AI blijven dus achter omdat bedrijven zich vooral richten op het verbeteren van bestaande activiteiten.

Geopolitieke spanningen

"De AI-revolutie voltrekt zich voorlopig vooral achter het beeldscherm. De stap naar ingrijpende veranderingen van productie en bedrijfsmodellen moet grotendeels nog worden gezet", aldus Volberda.

In het onderzoek werd verder onder meer ook gekeken naar de invloed van de geopolitieke situatie op de bedrijfsvoering. Het aandeel bedrijven dat grote invloed hiervan ervaart, steeg van 40 procent in 2025 naar 61 procent dit jaar. Bij internationaal actieve bedrijven is dat zelfs 77 procent, tegen 48 procent een jaar geleden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoringen in de energie- en grondstoffenmarkten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, handelsspanningen, strategische afhankelijkheden en ontregeling van toeleveringsketens. "Geopolitiek is in één jaar tijd van een achtergrondfactor uitgegroeid tot dagelijkse realiteit voor het Nederlandse bedrijfsleven", stelt Volberda.