UTRECHT (ANP) - Meer dan duizend winkels zijn dit jaar uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen, meldt NVM Business. Daarmee zet de daling uit de afgelopen vijf jaar volgens de makelaarsorganisatie door. Het tempo waarin dit gebeurt, ligt wel lager.

In de eerste drie kwartalen van 2026 zijn ruim 1300 winkels verdwenen, aldus de NVM in een rapport over de winkelmarkt. Dat aantal lag de afgelopen jaren op gemiddeld 2400 plekken per volledig jaar. De rust in de winkelmarkt lijkt te zijn teruggekeerd, concludeert de branchevereniging. Veel winkeliers zijn de afgelopen jaren naar betere locaties verhuisd en een groot deel van die beweging is nu achter de rug.

De verkoop of verhuur van winkelpanden is in de eerste negen maanden van dit jaar met 3 procent gedaald vergeleken met een jaar geleden. Tegelijk nam het aanbod van winkelruimtes voor het tweede jaar op rij af.

Vernieuwing

Sportscholen en supermarkten nemen meer ruimte in beslag. Volgens het rapport ligt de verkoop of verhuur van grote winkelruimtes boven de 2000 vierkante meter twee keer zo hoog als vorig jaar. Dat zou mede door supermarkten en enkele modeketens komen.

Daarnaast signaleert de NVM dat winkelgebieden in Nederland er anders uit gaan zien en een nieuwe functie krijgen. Traditionele winkels, zoals sport-, mode- en elektronicazaken, verdwijnen steeds vaker, terwijl er de laatste vijf jaar juist meer sportscholen, nagelstudio's, fastfoodzaken, vintagewinkels en discounters zijn bijgekomen. De NVM zegt dat dit komt doordat consumenten meer op de prijzen zijn gaan letten door de hoge inflatie en stijgende energiekosten. Daarnaast kopen mensen producten als kleding en elektronica tegenwoordig vaker online en besteden ze meer aandacht aan hun gezondheid en uiterlijke verzorging.

Verder zorgt de bouw van nieuwe woningen in bijvoorbeeld leegstaande winkelpanden voor veranderende winkelgebieden. Deze locaties zijn daar volgens de makelaarsorganisatie aantrekkelijk voor, omdat die vaak dichtbij voorzieningen, werk en openbaar vervoer zitten.