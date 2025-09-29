ECONOMIE
Onderzoek: betere Duitse IT-infrastructuur nodig voor groei

Economie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 11:35
anp290925066 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse digitale sector zal de komende jaren flink groeien door toenemende automatisering en toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). Maar volgens een onderzoek van belangenvereniging Association of the Internet Industry zijn daarvoor wel betere infrastructuur en meer datacenters nodig.
De onderzoekers denken dat de digitale sector in Duitsland in 2030 groeit naar een omzet van 389 miljard euro, van 245 miljard euro dit jaar. De verdere digitalisering van de economie zal volgens de onderzoekers doordringen in alle geledingen van de maatschappij en AI zal leiden tot nieuwe bedrijfsmodellen.
De belangenvereniging waarschuwt dat de groei geremd kan worden door capaciteitsproblemen op het stroomnet door de sterk toenemende vraag naar elektriciteit voor digitale toepassingen. Daarnaast blijft de groei van datacenters in Duitsland achter. Daardoor zou bijvoorbeeld rekenkracht naar het buitenland verdwijnen, wat de Duitse digitale soevereiniteit bedreigt.
