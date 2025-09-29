Zweden en Frankrijk sturen dronebestrijders naar Denemarken

STOCKHOLM/PARIJS (ANP) - Denemarken krijgt hulp van Zweden en Frankrijk om de komende bijeenkomsten van Europese leiders daar te beschermen tegen drones. Onbekende drones vlogen afgelopen nachten meermaals in de buurt van Deense vliegvelden en legerbases en verstoorden het vliegverkeer.

Zweden stuurt dronebestrijdingssystemen naar het buurland "in verband met de Europese toppen in Kopenhagen", kondigde de Zweedse premier Ulf Kristersson aan op X. Zweden heeft zondag al een aantal "krachtige radarsystemen" gestuurd. Frankrijk draagt een Fennec-helikopter bij en een 35-koppig team van dronebestrijders, zegt het Franse ministerie van Defensie.

Kopenhagen ontvangt woensdag de leiders van de EU-landen voor een Europese top. Donderdag sluiten ook niet-EU-leiders aan voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. De veiligheidsmaatregelen worden voor deze gelegenheden fors opgeschroefd. Drones mogen in Denemarken voorlopig niet de lucht in.