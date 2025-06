Onderzoek: bij steeds meer huizenbezitters zorgen over woonlasten

UTRECHT (ANP) - Een groeiende groep huizenbezitters is bang voor problemen bij het betalen van hun woonlasten. Vooral het aflopen van de rentevaste periode zien ze als financieel risico, meldt NHG (Nationale Hypotheek Garantie) na onderzoek onder ongeveer 2400 woningeigenaren. Daarna verandert de rente, wat voor veel mensen een flinke stijging betekent door de opgelopen rente van de afgelopen jaren.

Bijna een kwart van de woningbezitters maakt zich zorgen over het aflopen van hun rentevaste periode. Volgens NHG hebben veel woningbezitters hun hypotheek afgesloten met een lage rente in de periode van historisch lage hypotheekrentes, ongeveer van 2015 tot 2021. Daarna steeg de rente snel.

NHG constateert verder dat ruim een op de vijf huiseigenaren zorgen heeft over zijn financiële situatie. Daarbij speelt mee dat bij ruim een op de drie hypotheekbezitters het inkomen net genoeg of zelfs onvoldoende is om alle kosten en vaste lasten te betalen.