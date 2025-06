Reiziger weer welkom in westelijke tunnel Amsterdam Centraal

AMSTERDAM (ANP) - Na twee jaar bouwen en hinder is de entree van de vernieuwde westelijke reizigerstunnel van station Amsterdam Centraal maandagochtend weer opengegaan voor reizigers. De belangrijkste verbeteringen zijn de uitbreiding van poortjes en vernieuwing van de trappen.

De tunnel is breder gemaakt, zodat er nu geen negentien maar dertig toegangspoortjes zijn. De hellingbaan naar de tunnel was te steil, dus die is vervangen door trappen en een roltrap. Twee nieuwe liften verbinden de entree, de reizigerstunnel en het eerste perron met elkaar. Een deel van de bouwperiode waren de perrons 1 en 2a niet bereikbaar omdat er sloopwerkzaamheden waren.

"Amsterdam Centraal is een van de drukste stations van Nederland. De vernieuwde entree zorgt voor betere doorstroming en betere toegankelijkheid", zegt Irma Winkenius, regiodirecteur van NS.

Amsterdam CS zit midden in een grote verbouwings- en uitbreidingsoperatie. Die is nodig omdat het aantal treinreizigers stijgt van 200.000 naar 275.000 per dag in 2030. Daarvoor moeten perrons breder en langer worden. Ook worden spoorbruggen vervangen en wordt bij de Dijksgracht een ongelijkvloerse kruising aangelegd zodat treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten.