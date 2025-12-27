Onderzoek de Volkskrant: Defensie verreweg grootste werkgever

AMSTERDAM (ANP) - Defensie is met afstand de grootste werkgever van Nederland, heeft de Volkskrant uitgezocht. Volgens onderzoek van de krant was Defensie eind vorig jaar goed voor 74.333 voltijdsbanen. Dat is bijna een vijfde meer dan in het vorige onderzoek vijf jaar geleden.

De Volkskrant heeft zaterdag een nieuwe lijst gemaakt met de grootste werkgevers van Nederland. De vorige keer was nog sprake van een "nek-aan-nekrace" tussen Defensie en de politie, die beide rond de 62.000 banen telden.

De opmars van Defensie is waarschijnlijk mede te danken aan de geopolitieke onrust na de Russische inval in Oekraïne. De werkgelegenheid bij de politie is minder sterk gegroeid en bedroeg vorig jaar 64.618 arbeidsplaatsen.

Rabobank

De grootste commerciële werkgever was in 2018, het peiljaar van het vorige onderzoek, nog Rabobank met 41.861 banen. In de nieuwe lijst is Rabobank naar plaats 5 gezakt door een banenkrimp tot 31.131 arbeidsplaatsen. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol, bekleedt nu de derde plaats met 38.000 banen.

Uit het onderzoek van de Volkskrant komt verder naar voren dat de ambtenarij afgelopen jaren op meerdere fronten sterk is uitgedijd. Zo groeide het banentotaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid van 28.954 naar 36.795. Daarmee is Justitie goed voor een vierde plek. Bij de Belastingdienst was eveneens sprake van groei, zij het in mindere mate. De fiscus telde vorig jaar 28.362 banen en staat daarmee op de zesde plaats.

Hoog genoteerde bedrijven zijn verder KLM, op plek 7 met 27.349 banen, en ASML. Die chipmachinefabrikant is flink gegroeid. In 2018 telde de onderneming nog 12.376 banen. In de nieuwe lijst bekleedt ASML de negende plek met 21.811 arbeidsplaatsen.