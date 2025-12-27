Saudi-Arabië roept separatisten in Jemen op tot terugtrekking

RIYAD (ANP/AFP) - Saudi-Arabië heeft een separatistische beweging in buurland Jemen opgeroepen de wapens neer te leggen en recent veroverd gebied terug te geven aan de door Riyad gesteunde regering. Defensieminister Khalid bin Salman heeft een verklaring hierover gedeeld op sociale media.

Daarin staat dat de Zuidelijke Overgangsraad (STC) de controle over twee regionale gouvernementen "vreedzaam" moet overdragen. De STC wil dat Zuid-Jemen weer een onafhankelijke staat wordt en heeft de afgelopen weken meer gebied veroverd. Saudi-Arabië waarschuwde de beweging eerder al zich terug te trekken en voerde vrijdag luchtaanvallen uit op de STC.

In Jemen woedt al ruim een decennium een burgeroorlog die een enorme humanitaire crisis heeft veroorzaakt. In het land staat een internationaal erkende regering tegenover de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De STC behoorde tot het kamp tegen de Houthi's, maar keerde zich tegen de regering en ging vechten voor zelfbestuur.